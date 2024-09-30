ДТП на Ровенщине: суд арестовал мужчину, который насмерть сбил полицейского на блокпосту

В понедельник, 30 сентября, суд избрал меру пресечения водителю, которого подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть полицейского. Мужчину будут держать под стражей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

Детали

Следствием установлено, что утром 28 сентября 64-летний житель Кременчуга Полтавской области, управляя седельным тягачом с полуприцепом-цистерной, сбил бетонные конструкции блокпоста на границе Ровенской и Житомирской областей.

Позже автоцистерна въехала в автомобиль Toyota Rav4 и служебное авто Renault Duster, а дальше - в сооружение блокпоста, где в то время находились двое полицейских и военнослужащий ВСП.

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В результате ДТП погиб 40-летний старший сержант полиции, еще двух пострадавших, правоохранителя и военнослужащего доставили в больницу.

Водителю грузовика сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Со следствием мужчина пока не сотрудничает и показаний никаких не дает - резюмировали в прокуратуре.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Дополнение

В полиции области добавили - меру пресечения избрали на 60 суток без возможности внесения залога.

Напомним,

Инцидент произошел 28 сентября. В Ровенской области грузовик на скорости врезался в блокпост, где несли службу полицейские и военные. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский Сергей Трум.