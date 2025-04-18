ДСНС спростувало інформацію про хімічне отруєння рятувальників після огляду уламків дрона на Полтавщині

Рятувальники спростували інформацію про нібито отруєння двох співробітників ДСНС після огляду місця падіння "шахеда" на Полтавщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.

У мережі поширюється фейкова інформація, нібито 15 квітня 2025 року двоє співробітників ДСНС у тяжкому стані з хімічним отруєнням були госпіталізовані після огляду місця падіння БПЛА (так званого "шахеда") на території Полтавської області.

Офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано,