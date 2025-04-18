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ДСНС спростувало інформацію про хімічне отруєння рятувальників після огляду уламків дрона на Полтавщині

Київ • УНН

 • 5828 перегляди

У ДСНС спростували інформацію про госпіталізацію двох рятувальників з хімічним отруєнням після огляду уламків дрона на Полтавщині. Заявили, що це не відповідає дійсності.

ДСНС спростувало інформацію про хімічне отруєння рятувальників після огляду уламків дрона на Полтавщині

Рятувальники спростували інформацію про нібито отруєння двох співробітників ДСНС після огляду місця падіння "шахеда" на Полтавщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.

Деталі

У мережі поширюється фейкова інформація, нібито 15 квітня 2025 року двоє співробітників ДСНС у тяжкому стані з хімічним отруєнням були госпіталізовані після огляду місця падіння БПЛА (так званого "шахеда") на території Полтавської області.

Офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано,

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадали, що уся оперативна інформація публікується лише з офіційних та перевірених джерел — на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, сил оборони та інших уповноважених структур.

Окупанти атакують Сили оборони боєприпасами з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу - ЗСУ01.04.25, 23:00 • 11861 перегляд

Ольга Розгон

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