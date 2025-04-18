ГСЧС опровергло информацию о химическом отравлении спасателей после осмотра обломков дрона в Полтавской области
Киев • УНН
В ГСЧС опровергли информацию о госпитализации двух спасателей с химическим отравлением после осмотра обломков дрона в Полтавской области. Заявили, что это не соответствует действительности.
Спасатели опровергли информацию о якобы отравлении двух сотрудников ГСЧС после осмотра места падения "шахеда" в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Детали
В сети распространяется фейковая информация, якобы 15 апреля 2025 года двое сотрудников ГСЧС в тяжелом состоянии с химическим отравлением были госпитализированы после осмотра места падения БПЛА (так называемого "шахеда") на территории Полтавской области.
Официально заявляем: эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БПЛА в Полтавской области не зафиксировано,
Спасатели напомнили, что вся оперативная информация публикуется только из официальных и проверенных источников — на страницах ГСЧС, областных администраций, сил обороны и других уполномоченных структур.
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