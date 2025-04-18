ГСЧС опровергло информацию о химическом отравлении спасателей после осмотра обломков дрона в Полтавской области

Спасатели опровергли информацию о якобы отравлении двух сотрудников ГСЧС после осмотра места падения "шахеда" в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

В сети распространяется фейковая информация, якобы 15 апреля 2025 года двое сотрудников ГСЧС в тяжелом состоянии с химическим отравлением были госпитализированы после осмотра места падения БПЛА (так называемого "шахеда") на территории Полтавской области.

Официально заявляем: эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БПЛА в Полтавской области не зафиксировано,