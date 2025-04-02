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ДСНС показала наслідки атаки на Харків: 8 постраждалих і пожежі на понад 1800 кв.м

Київ • УНН

 • 13771 перегляди

Уночі Харків зазнав масованої атаки дронів, влучання по цивільних підприємствах у Холодногірському районі. Постраждали 8 людей, зокрема троє дітей, виникли масштабні пожежі.

ДСНС показала наслідки атаки на Харків: 8 постраждалих і пожежі на понад 1800 кв.м

У ніч на 2 квітня Харків став об'єктом масованої атаки з боку противника, який використав ударні безпілотники. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, влучання припали на два цивільних підприємства, розташовані в Холодногірському районі міста.

У результаті вибухів у виробничих будівлях спалахнули пожежі на загальних площах понад 1800 квадратних метрів.

За даними, внаслідок атаки постраждали 8 осіб, серед яких троє дітей. Всі потерпілі отримали серйозні психоемоційні пошкодження, зокрема, стресову реакцію. Також зафіксовані пошкодження приватних будинків поблизу місць ударів.

До ліквідації наслідків атаки залучено значні ресурси: рятувальники ДСНС працюють в посиленому складі – 89 осіб та 29 одиниць техніки. Крім того, на місце події направлено кінологів і піротехніків для забезпечення безпеки та проведення додаткових робіт. Комунальні служби міста також надають допомогу, відправивши 19 одиниць техніки та 49 працівників. Рятувальні операції тривають.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що через обстріл Холодногірського району Харкова пошкоджено промзону та близько 20 будинків. Відомо про вісьмох травмованих, серед них немовля та діти.

Атака по Харкову: більшість влучань прийшлися на промзону02.04.25, 03:57 • 13897 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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