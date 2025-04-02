ГСЧС показала последствия атаки на Харьков: 8 пострадавших и пожары на более 1800 кв.м

В ночь на 2 апреля Харьков стал объектом массированной атаки со стороны противника, который использовал ударные беспилотники. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По информации, попадания пришлись на два гражданских предприятия, расположенные в Холодногорском районе города.

В результате взрывов в производственных зданиях вспыхнули пожары на общих площадях более 1800 квадратных метров.

По данным, в результате атаки пострадали 8 человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие получили серьезные психоэмоциональные повреждения, в частности, стрессовую реакцию. Также зафиксированы повреждения частных домов вблизи мест ударов.

К ликвидации последствий атаки привлечены значительные ресурсы: спасатели ГСЧС работают в усиленном составе – 89 человек и 29 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направлены кинологи и пиротехники для обеспечения безопасности и проведения дополнительных работ. Коммунальные службы города также оказывают помощь, отправив 19 единиц техники и 49 работников. Спасательные операции продолжаются.

Напомним

Ранее было проинформировано, что из-за обстрела Холодногорского района Харькова повреждена промзона и около 20 домов. Известно о восьми травмированных, среди них младенец и дети.

Атака по Харькову: большинство попаданий пришлось на промзону