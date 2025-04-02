ГСЧС показала последствия атаки на Харьков: 8 пострадавших и пожары на более 1800 кв.м
Киев • УНН
Ночью Харьков подвергся массированной атаке дронов, попадание по гражданским предприятиям в Холодногорском районе. Пострадали 8 человек, в том числе трое детей, возникли масштабные пожары.
В ночь на 2 апреля Харьков стал объектом массированной атаки со стороны противника, который использовал ударные беспилотники. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По информации, попадания пришлись на два гражданских предприятия, расположенные в Холодногорском районе города.
В результате взрывов в производственных зданиях вспыхнули пожары на общих площадях более 1800 квадратных метров.
По данным, в результате атаки пострадали 8 человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие получили серьезные психоэмоциональные повреждения, в частности, стрессовую реакцию. Также зафиксированы повреждения частных домов вблизи мест ударов.
К ликвидации последствий атаки привлечены значительные ресурсы: спасатели ГСЧС работают в усиленном составе – 89 человек и 29 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направлены кинологи и пиротехники для обеспечения безопасности и проведения дополнительных работ. Коммунальные службы города также оказывают помощь, отправив 19 единиц техники и 49 работников. Спасательные операции продолжаются.
Напомним
Ранее было проинформировано, что из-за обстрела Холодногорского района Харькова повреждена промзона и около 20 домов. Известно о восьми травмированных, среди них младенец и дети.
Атака по Харькову: большинство попаданий пришлось на промзону02.04.25, 03:57 • 13896 просмотров