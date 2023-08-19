ДСНС: під Києвом сталася пожежа на складі

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"О 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні", - повідомили у ДСНС у Telegram оперативну інформацію щодо ліквідації пожежі у районі Кільцевої дороги.

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Про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.