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29 березня, 17:57 • 273315 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365574 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303019 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338015 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 302906 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220908 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205535 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164849 перегляди

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ДСНС: під Києвом сталася пожежа на складі

ДСНС: під Києвом сталася пожежа на складі

Київ • УНН

 • 956723 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. У ДСНС України повідомили у суботу, що у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, сталася пожежа у складському приміщенні, пише УНН.

Цитата

"О 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні", - повідомили у ДСНС у Telegram оперативну інформацію щодо ліквідації пожежі у районі Кільцевої дороги.

Раніше

Про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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