ГСЧС: под Киевом произошел пожар на складе

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"В 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении", - сообщили в ГСЧС в Telegram оперативную информацию о ликвидации пожара в районе Кольцевой дороги.

Ранее

О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.