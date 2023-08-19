ГСЧС: под Киевом произошел пожар на складе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В ГСЧС Украины сообщили в субботу, что в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, произошел пожар в складском помещении, пишет УНН.
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"В 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении", - сообщили в ГСЧС в Telegram оперативную информацию о ликвидации пожара в районе Кольцевой дороги.
Ранее
О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.