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19:26 • 18925 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 66280 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 101760 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 102578 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 92378 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86000 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108349 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130714 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167379 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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ГСЧС: под Киевом произошел пожар на складе

ГСЧС: под Киевом произошел пожар на складе

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В ГСЧС Украины сообщили в субботу, что в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, произошел пожар в складском помещении, пишет УНН.

Цитата

"В 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении", - сообщили в ГСЧС в Telegram оперативную информацию о ликвидации пожара в районе Кольцевой дороги.

Ранее

О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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