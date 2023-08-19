Кличко: після невстановлених вибухів сталася пожежа у промзоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Після невстановлених вибухів у районі столичної Кільцевої дороги сталася пожежа у промзоні, повідомив у суботу мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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"Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав Кличко у Telegram.
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Телеграм-канали повідомляли про вибух у Києві.