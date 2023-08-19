Кличко: после неустановленных взрывов произошел пожар в промзоне

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"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Кличко в Telegram.

Ранее

Телеграм-каналы сообщали о взрыве в Киеве.