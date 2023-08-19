Кличко: после неустановленных взрывов произошел пожар в промзоне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. После неустановленных взрывов в районе столичной Кольцевой дороги произошел пожар в промзоне, сообщил в субботу мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Кличко в Telegram.
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Телеграм-каналы сообщали о взрыве в Киеве.