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ДСНС допомогли відбуксирувати 12 автомобілів "швидкої", які не могли самостійно рухатися через негоду

ДСНС допомогли відбуксирувати 12 автомобілів "швидкої", які не могли самостійно рухатися через негоду

Київ • УНН

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Під час негоди українські рятувальники відбуксирували 12 карет швидкої допомоги та 6 автобусів. Понад 1000 населених пунктів були знеструмлені.

Рятувальники через негоду допомогли відбуксирувати 12 автомобілів швидкої медичної допомоги, а також 6 рейсових автобусів в яких перебувало близько 40 людей. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В 15 областях підрозділи ДСНС 114 разів залучали для надання допомоги, з них 78 виїздів для буксирування автомобілів, які не могли самостійно рухатися. В тому числі ми допомогли відбуксирувати 12 автомобілів швидкої медичної допомоги, 6 рейсових автобусів в яких перебувало 36 осіб та 5 дітей

- розповів Хорунжий.

Доповнення

На тлі ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилися понад тисяча населених пунктів у восьми областях.

Водночас, транспортні обмеження на всіх автошляхах, окрім М-13, вже знято.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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