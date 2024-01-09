ДСНС допомогли відбуксирувати 12 автомобілів "швидкої", які не могли самостійно рухатися через негоду

Рятувальники через негоду допомогли відбуксирувати 12 автомобілів швидкої медичної допомоги, а також 6 рейсових автобусів в яких перебувало близько 40 людей. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В 15 областях підрозділи ДСНС 114 разів залучали для надання допомоги, з них 78 виїздів для буксирування автомобілів, які не могли самостійно рухатися. В тому числі ми допомогли відбуксирувати 12 автомобілів швидкої медичної допомоги, 6 рейсових автобусів в яких перебувало 36 осіб та 5 дітей