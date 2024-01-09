В Україні знято обмеження для транспорту на дорогах, окрім М-13
Київ • УНН
В Україні знято транспортні обмеження на всіх автошляхах, окрім М-13
Введені на тлі негоди обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах знято, окрім ділянки траси М-13, повідомив у вівторок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.
Обмеження знято з усіх ділянок, окрім М-13 Кропивницький - Платонове (на Кишинів), з км 76+416 до км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю)
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