В Україні знято обмеження для транспорту на дорогах, окрім М-13

Введені на тлі негоди обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах знято, окрім ділянки траси М-13, повідомив у вівторок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Обмеження знято з усіх ділянок, окрім М-13 Кропивницький - Платонове (на Кишинів), з км 76+416 до км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю) - написав Білошицький у Telegram.

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