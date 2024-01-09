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В Україні знято обмеження для транспорту на дорогах, окрім М-13

В Україні знято обмеження для транспорту на дорогах, окрім М-13

Київ • УНН

 • 40156 перегляди

В Україні знято транспортні обмеження на всіх автошляхах, окрім М-13

Введені на тлі негоди обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах знято, окрім ділянки траси М-13, повідомив у вівторок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Обмеження знято з усіх ділянок, окрім М-13 Кропивницький - Платонове (на Кишинів), з км 76+416 до км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю)

- написав Білошицький у Telegram.

На Одещині відновлюють рух трасою М-14 для проїзду вантажівок та автобусів09.01.24, 08:24 • 37962 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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