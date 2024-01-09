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v-ukraine-snyati-ogranicheniya-dlya-transporta-na-dorogakh-krome-m-13

В Украине сняты ограничения для транспорта на дорогах, кроме М-13

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 06:39  •  14606 просмотра

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В Украине сняты транспортные ограничения на всех автодорогах, кроме М-13

Введенные на фоне непогоды ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах сняты, кроме участка трассы М-13, сообщил во вторник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, пишет УНН.

Ограничения сняты со всех участков, кроме М-13 Кропивницкий - Платоново (на Кишинев), с км 76+416 до км 157+052 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)

- написал Билошицкий в Telegram.

В Одесской области восстанавливают движение по трассе М-14 для проезда грузовиков и автобусов09 январь 2024, 06:24 • 19537 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
В Україні знято обмеження для транспорту на дорогах, окрім М-13
Restrictions for vehicles on roads other than the M-13 have been lifted in Ukraine
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