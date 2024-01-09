ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  38708 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  113650 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  185682 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  197230 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  158236 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  151022 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  147526 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  140530 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  149443 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  219392 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  244755 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210725 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201520 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  386419 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164843 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
gschs-pomogli-otbuksirovat-12-avtomobilei-skoroi-kotorie-ne-mogli-samostoyatelno-dvigatsya-iz-za-nepogodi

ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 10:28  •  4809 просмотра

Read in English

Во время непогоды украинские спасатели отбуксировали 12 карет скорой помощи и 6 автобусов. Более 1000 населенных пунктов были обесточены.

Спасатели из-за непогоды помогли отбуксировать 12 автомобилей скорой медицинской помощи, а также 6 рейсовых автобусов в которых находилось около 40 человек. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В 15 областях подразделения ГСЧС 114 раз привлекали для оказания помощи, из них 78 выездов для буксировки автомобилей, которые не могли самостоятельно двигаться. В том числе мы помогли отбуксировать 12 автомобилей скорой медицинской помощи, 6 рейсовых автобусов в которых находилось 36 человек и 5 детей

- рассказал Хорунжий.

Дополнение

На фоне осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались более тысячи населенных пунктов в восьми областях.

В то же время, транспортные ограничения на всех автодорогах, кроме М-13, уже сняты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ДСНС допомогли відбуксирувати 12 автомобілів "швидкої", які не могли самостійно рухатися через негоду
The SES helped tow 12 ambulances that could not move on their own due to bad weather
Новости по теме

ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

Во время непогоды украинские спасатели отбуксировали 12 карет скорой помощи и 6 автобусов. Более 1000 населенных пунктов были обесточены.

Общество •   •  4809 просмотра
ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку

Польские правоохранители задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу белорусских спецслужб.

Новости Мира •   •  5971 просмотра
В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку

Ликвидированы еще три схемы уклонения от призыва: среди организаторов - экс-советник главы администрации януковича

Служба безопасности Украины ликвидировала схемы, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва, среди организаторов которой был бывший советник главы администрации виктора януковича.

Криминал и ЧП •   •  6379 просмотра
Ликвидированы еще три схемы уклонения от призыва: среди организаторов - экс-советник главы администрации януковича

Циклон отошел, но с севера придет очередная порция арктического воздуха, морозы останутся - синоптики

После перемещения циклона в Украине сохраняются морозы; ожидается еще одна арктическая воздушная волна.

Общество •   •  6511 просмотра
Циклон отошел, но с севера придет очередная порция арктического воздуха, морозы останутся - синоптики

Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето с 50 млрд евро для Украины, но имеет требование

Венгрия может снять вето на выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС, если финансирование будет пересматриваться ежегодно. Дипломаты ЕС скептически относятся к отсутствию предсказуемости, которую это может повлечь для Украины.

Политика •   •  13224 просмотра
Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето с 50 млрд евро для Украины, но имеет требование

Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.

Общество •   •  11410 просмотра
Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе

Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили сразу с десяток российских дронов.

Война •   •  15046 просмотра
На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе

Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202

Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 202 человек; 120 пропали без вести, тысячи людей ждут спасения в суровых условиях.

Новости Мира •   •  11287 просмотра
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202

В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба

В Харьковской области произошел взрыв управляемой авиабомбы возле энергетиков; никто не пострадал во время восстановительных работ в условиях обстрелов.

Война •   •  16647 просмотра
В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба

На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский

За 3 дня на Таврическом направлении взяли в плен около 30 вражеских солдат.

Война •   •  19159 просмотра
На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский