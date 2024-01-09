ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

Спасатели из-за непогоды помогли отбуксировать 12 автомобилей скорой медицинской помощи, а также 6 рейсовых автобусов в которых находилось около 40 человек. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В 15 областях подразделения ГСЧС 114 раз привлекали для оказания помощи, из них 78 выездов для буксировки автомобилей, которые не могли самостоятельно двигаться. В том числе мы помогли отбуксировать 12 автомобилей скорой медицинской помощи, 6 рейсовых автобусов в которых находилось 36 человек и 5 детей - рассказал Хорунжий.

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На фоне осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались более тысячи населенных пунктов в восьми областях.

В то же время, транспортные ограничения на всех автодорогах, кроме М-13, уже сняты.