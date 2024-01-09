Через негоду масштабні знеструмлення: понад тисяча населених пунктів без світла
Київ • УНН
Понад 1 000 населених пунктів України залишилися без світла через негоду у восьми областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
На тлі ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилися понад тисяча населених пунктів у восьми областях, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
За інформацією Укренерго, внаслідок поривів вітру та спрацювання автоматики знеструмлено 1 тис. 19 населених пунктів у 8 областях (Дніпропетровська – 324, Одеська – 268, Миколаївська – 215 Кіровоградська – 146, Запорізька – 51, Чернівецька – 9, Київська – 4 та Донецька – 2).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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