Из-за непогоды масштабные обесточивания: более тысячи населенных пунктов без света

На фоне осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались более тысячи населенных пунктов в восьми областях, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

По информации Укрэнерго, в результате порывов ветра и срабатывания автоматики обесточены 1 тыс. 19 населенных пунктов в 8 областях (Днепропетровская - 324, Одесская - 268, Николаевская - 215, Кировоградская - 146, Запорожская - 51, Черновицкая - 9, Киевская - 4 и Донецкая - 2). - сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине сняты ограничения для транспорта на дорогах, кроме М-13