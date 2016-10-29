Дружина нардепа з Кропивницького є власницею восьми квартир
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Власницею восьми квартир є дружина народного депутата з Кіровоградщини Наталія Яриніч-Бучинська. Таку інформацію Костянтин Яриніч оприлюднив на єдиному державному реєстрі декларацій, передає кореспондент УНН-Центр.
Народний обранець К.Яриніч володіє лише земельною ділянкою в Кропивницькому, житловим будинком і квартирою. Також в електронній декларації депутата записаний готельний номер, в якому він має можливість проживати в Києві за державний кошт.
За інформацією вказаною в документі, депутат власного авто немає, а його дружина їздить на німецькому автомобілі Mercedes-Benz.
Також родина Яринічів володіє приватною клінікою в Кропивницькому, кінцевим бенефіціарним власником якої є дружина нардепа.
Депутатська діяльність принесла народному обранцю — 74 тис. 322 гривні.
Нагадаємо, голова АП І.Райнін не має автомобіля і цінних паперів.