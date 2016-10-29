Жена нардепа из Кропивницкого является владелицей восьми квартир

Народный избранник К.Яринич обладает лишь земельным участком в Кропивницком, жилым домом и квартирой. Также в электронной декларации депутата записан гостиничный номер, в котором он имеет возможность проживать в Киеве за государственный счет.

По информации указанной в документе, депутат собственного авто не имеет, а его жена ездит на немецком автомобиле Mercedes-Benz.

Также семья Ярынич обладает частной клиникой в ​​Кропивницком, конечным бенефициарным владельцем которой является жена нардепа.

Депутатская деятельность принесла народному избраннику - 74 тыс. 322 гривны.

Напомним, глава АП И.Райнин не имеет автомобиля и ценных бумаг.