"росіяни цілеспрямовано бʼють по цивільних обʼєктах": в КМВА повідомили про влучання та пожежі
Київ • УНН
У Києві триває атака ворожих дронів, ППО працює. Зафіксовано влучання у два житлові багатоповерхові будинки у Святошинському районі, є загоряння.
По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Внаслідок ворожого обстрілу сталося займання в двох житлових багатоповерхівках. Міська влада повідомила про влучання. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
За попередньою інформацією, у Святошинському районі внаслідок влучання уламків БпЛА в 16-поверховий житловий будинок сталося загоряння на верхньому поверсі. Всі служби прямують на місце
За словами Тимура Ткаченка, надійшла інформація про влучання в житлову 9-типоверхівку.
Виклик медиків у Дарницький район. Бригада прямує на місце
"Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. росіяни цілеспрямовано, свідомо бʼють по цивільних обʼєктах", - додав Тимур Ткаченко.
Нагадаємо
Вночі 7 вересня у Києві чули вибухи, працювала ППО. У Святошинському районі зафіксовано займання автомобілів на парковці.