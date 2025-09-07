"россияне целенаправленно бьют по гражданским объектам": в КГВА сообщили о попаданиях и пожарах

По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в двух жилых многоэтажках. Городские власти сообщили о попадании. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

По предварительной информации, в Святошинском районе в результате попадания обломков БпЛА в 16-этажный жилой дом произошло возгорание на верхнем этаже. Все службы направляются на место - написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам Тимура Ткаченко, поступила информация о попадании в жилую 9-этажку.

Вызов медиков в Дарницкий район. Бригада направляется на место - говорится в сообщении мэра Киева.

"Также в Дарницком районе в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом. россияне целенаправленно, сознательно бьют по гражданским объектам", - добавил Тимур Ткаченко.

Напомним

Ночью 7 сентября в Киеве слышали взрывы, работала ПВО. В Святошинском районе зафиксировано возгорание автомобилей на парковке.