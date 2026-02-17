Дрісколл та Гринкевич долучаться до переговорів Україна-США-рф у Женеві - CNN
Київ • УНН
Міністр армії США Ден Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві для переговорів між Україною, США та РФ. Вони прибули у складі американської делегації, щоб обговорити припинення війни в Україні.
Міністр армії США Ден Дрісколл та командувач Європейського командування США та головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, американський генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві для переговорів Україна-США-рф, повідомила з посиланням на джерела журналістка CNN Гейлі Брітцкі у X, пише УНН.
Джерела повідомляють, що міністр армії Ден Дрісколл та генерал Алекс Грінкевич перебувають у Женеві разом з делегацією США на переговорах між Україною та росією
"Міністр Дрісколл у складі команди, яку очолюють спеціальний посланник Віткофф та пан Кушнер, сьогодні прибув до Женеви для участі у тристоронніх переговорах щодо припинення війни в Україні, - сказав чиновник уряду США. - Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту".
