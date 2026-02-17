Дрісколл та Гринкевич долучаться до переговорів Україна-США-рф у Женеві - CNN

$43.170.07
ukenru
Ексклюзив
08:25 • 3100 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетики
04:30 • 18465 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 29990 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 39590 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 32458 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 49846 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32628 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 58417 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27529 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30283 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
Популярнi новини
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями16 лютого, 23:39 • 6174 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 10554 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto04:57 • 4754 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 4988 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 5244 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 21924 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 32511 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 49846 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 58417 перегляди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 58417 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 89808 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 89808 перегляди
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 17278 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 15170 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 17718 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 26648 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 32128 перегляди
Дрісколл та Гринкевич долучаться до переговорів Україна-США-рф у Женеві - CNN

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Міністр армії США Ден Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві для переговорів між Україною, США та РФ. Вони прибули у складі американської делегації, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Дрісколл та Гринкевич долучаться до переговорів Україна-США-рф у Женеві - CNN

Міністр армії США Ден Дрісколл та командувач Європейського командування США та головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, американський генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві для переговорів Україна-США-рф, повідомила з посиланням на джерела журналістка CNN Гейлі Брітцкі у X, пише УНН.

Джерела повідомляють, що міністр армії Ден Дрісколл та генерал Алекс Грінкевич перебувають у Женеві разом з делегацією США на переговорах між Україною та росією

- вказала журналістка CNN.

"Міністр Дрісколл у складі команди, яку очолюють спеціальний посланник Віткофф та пан Кушнер, сьогодні прибув до Женеви для участі у тристоронніх переговорах щодо припинення війни в Україні, - сказав чиновник уряду США. - Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту".

Переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня - CNN17.02.26, 10:41 • 1218 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна