Дрісколл та Гринкевич долучаться до переговорів Україна-США-рф у Женеві - CNN

Міністр армії США Ден Дрісколл та командувач Європейського командування США та головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, американський генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві для переговорів Україна-США-рф, повідомила з посиланням на джерела журналістка CNN Гейлі Брітцкі у X, пише УНН.

Джерела повідомляють, що міністр армії Ден Дрісколл та генерал Алекс Грінкевич перебувають у Женеві разом з делегацією США на переговорах між Україною та росією