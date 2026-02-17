Дрисколл и Гринкевич присоединятся к переговорам Украина-США-рф в Женеве - CNN
Киев • УНН
Министр армии США Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве для переговоров между Украиной, США и рф. Они прибыли в составе американской делегации, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.
Министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейским командованием США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, американский генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве для переговоров Украина-США-рф, сообщила со ссылкой на источники журналистка CNN Хейли Бритцки в X, пишет УНН.
Источники сообщают, что министр армии Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве вместе с делегацией США на переговорах между Украиной и россией
"Министр Дрисколл в составе команды, которую возглавляют специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер, сегодня прибыл в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны в Украине, - сказал чиновник правительства США. - Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем разрешения конфликта".
