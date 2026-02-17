Дрисколл и Гринкевич присоединятся к переговорам Украина-США-рф в Женеве - CNN

Министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейским командованием США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, американский генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве для переговоров Украина-США-рф, сообщила со ссылкой на источники журналистка CNN Хейли Бритцки в X, пишет УНН.

Источники сообщают, что министр армии Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве вместе с делегацией США на переговорах между Украиной и россией