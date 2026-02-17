Дрисколл и Гринкевич присоединятся к переговорам Украина-США-рф в Женеве - CNN

$43.170.07
Эксклюзив
09:48 • 1458 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 7236 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 21448 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 32714 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 42256 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 34210 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52764 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33216 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60480 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27639 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 12806 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto04:57 • 9108 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках05:21 • 9484 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 5934 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 9678 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 24177 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 34690 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52775 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60488 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 91695 просмотра
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Илон Маск
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Одесская область
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 18448 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 16287 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 18831 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 27599 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 32970 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Дрисколл и Гринкевич присоединятся к переговорам Украина-США-рф в Женеве - CNN

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве для переговоров между Украиной, США и рф. Они прибыли в составе американской делегации, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Дрисколл и Гринкевич присоединятся к переговорам Украина-США-рф в Женеве - CNN

Министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейским командованием США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, американский генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве для переговоров Украина-США-рф, сообщила со ссылкой на источники журналистка CNN Хейли Бритцки в X, пишет УНН.

Источники сообщают, что министр армии Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве вместе с делегацией США на переговорах между Украиной и россией

- указала журналистка CNN.

"Министр Дрисколл в составе команды, которую возглавляют специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер, сегодня прибыл в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны в Украине, - сказал чиновник правительства США. - Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем разрешения конфликта".

Переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы на вторую половину дня - CNN17.02.26, 10:41 • 1772 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
НАТО
Соединённые Штаты
Украина