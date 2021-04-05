Довибори в Раду на Прикарпатті: поліція розпочала 17 кримінальних проваджень

ukru
19:01 • 11847 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104504 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133687 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113395 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130707 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145928 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167342 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199510 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 308009 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192693 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122848 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131684 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144888 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157583 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124121 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111453 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 308017 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242993 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336757 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330331 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60359 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109074 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109973 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107006 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120375 перегляди
Актуальне
Довибори в Раду на Прикарпатті: поліція розпочала 17 кримінальних проваджень

Довибори в Раду на Прикарпатті: поліція розпочала 17 кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 24089 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. До поліції надійшло 113 повідомлень про ймовірні порушення пад час проміжних виборів народного депутата Верховної Ради України на Івано-Франківщині. В результаті правоохоронці розпочали 17 кримінальних проваджень, 12 із них — пов’язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 стосуються виборчого процесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Цитата

“Загалом на лінію 102 надійшло 113 повідомлень. Після ретельної перевірки отриманої від громадян інформації поліцейські склали 12 адміністративних протоколів: в основному вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації. Окрім того, слідчі та підрозділи дізнання розпочали 17 кримінальних проваджень. 12 із них — безпосередньо пов‘язані з порушенням виборчого законодавства, 5 — опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Деталі

Зокрема кримінальні провадження розпочаті:

— 1 — за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права..., роботі виборчої комісії..., вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);
— 5 — за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України);
— 1 — за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України);
— 4 — за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Також у період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. У ході досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків, зокрема представника кандидата в народні депутати, трьох членів ОВК № 87, 64 членів ДВК, у тому числі голів, заступників та секретарів, вісім працівників поліції, трьох офіційних спостерігачів, двох журналістів та директора будинку культури, де розміщена ОВК.

Також заплановано ряд оперативних заходів та слідчих дій.

Повідомляється, що поліцейські Івано-Франківщини ретельно вивчають усі повідомлення, у тому числі інформацію в мережі Інтернет, про можливі порушення виборчого законодавства і після проведення першочергової перевірки надають усім подіям правову кваліфікацію.

За всіма розпочатими кримінальними провадженнями проводиться розслідування.

Довідково

За інформацією Центральної виборчої комісії, на довиборах до Верховної Ради України на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.

Так, кандидат Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (28,86%, 13 927 голосів).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами