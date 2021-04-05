Довибори в Раду на Прикарпатті: поліція розпочала 17 кримінальних проваджень

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“Загалом на лінію 102 надійшло 113 повідомлень. Після ретельної перевірки отриманої від громадян інформації поліцейські склали 12 адміністративних протоколів: в основному вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації. Окрім того, слідчі та підрозділи дізнання розпочали 17 кримінальних проваджень. 12 із них — безпосередньо пов‘язані з порушенням виборчого законодавства, 5 — опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Деталі

Зокрема кримінальні провадження розпочаті:

— 1 — за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права..., роботі виборчої комісії..., вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);

— 5 — за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України);

— 1 — за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України);

— 4 — за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Також у період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. У ході досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків, зокрема представника кандидата в народні депутати, трьох членів ОВК № 87, 64 членів ДВК, у тому числі голів, заступників та секретарів, вісім працівників поліції, трьох офіційних спостерігачів, двох журналістів та директора будинку культури, де розміщена ОВК.

Також заплановано ряд оперативних заходів та слідчих дій.

Повідомляється, що поліцейські Івано-Франківщини ретельно вивчають усі повідомлення, у тому числі інформацію в мережі Інтернет, про можливі порушення виборчого законодавства і після проведення першочергової перевірки надають усім подіям правову кваліфікацію.

За всіма розпочатими кримінальними провадженнями проводиться розслідування.

Довідково

За інформацією Центральної виборчої комісії, на довиборах до Верховної Ради України на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.

Так, кандидат Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (28,86%, 13 927 голосів).