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Довыборы в Раду на Прикарпатье: полиция начала 17 уголовных производств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В полицию поступило 113 сообщений о вероятных нарушениях пад время промежуточных выборов народного депутата Верховной Рады Украины в Ивано-Франковской. В результате правоохранители начали 17 уголовных производств, 12 из них — связанные с нарушением избирательного законодательства, еще 5 касаются избирательного процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Цитата

“В целом на линию 102 поступило 113 сообщений. После тщательной проверки полученной от граждан информации полицейские составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации. Кроме того, следователи и подразделения дознания начали 17 уголовных производств. 12 из них — непосредственно связанные с нарушением избирательного законодательства, 5 — косвенно связаны с нарушением избирательного процесса”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Детали

В частности уголовные производства начаты:

— 1 — по факту препятствования осуществлению избирательного права..., работе избирательной комиссии..., совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);
— 5 — по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины);
— 1 — по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины);
— 4 — по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий. В ходе досудебного расследования в указанных уголовных производствах проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе представителя кандидата в народные депутаты, трех членов ОИК № 87, 64 членов УИК, в том числе председателей, заместителей и секретарей, восемь полицейских, трех официальных наблюдателей, двух журналистов и директора дома культуры, где размещена ОИК.

Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий.

Сообщается, что полицейские Ивано-Франковской области тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию.

По всем начатыми уголовными производствами проводится расследование.

Справка

По информации Центральной избирательной комиссии, на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк.

Так, кандидат Василий Вирастюк от партии “Слуга народа” получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии “За будущее” (29,69%, 14 327 голосов) и Руслан Кошулинский от партии “Всеукраинское объединение” Свобода "(28,86%, 13 927 голосов).

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