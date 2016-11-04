Достроково звільнений за “законом Савченко” зґвалтував бабусю на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вчора, 3 листопада, у Бобринецькому районі чоловік, достроково звільнений за “законом Савченко”, зґвалтував бабусю. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області Сергій Кондрашенко, передає коресподент УНН.
“Розповідаючи про особу, яка минулої доби у Бобринецькому районі познущалася з 79-річної бабусі, важко добирати слова. Йому 55 років, достроково звільнений за так званим „Законом Савченко“, раніше 26 років свого нікчемного життя провів у в’язниці за скоєння вбивства та майнових злочинів”, — йдеться в дописі.
Згідно з інформацією, наразі з підозрюваним працюють слідчі. Виконувати свою роботу їм наразі складно, адже чоловік досі переживає “похмільний синдром”.
“Повертаючись до питання, з яким доводиться стикатися мало не через день — скільки ще чекатимуть українці до того, як будуть внесені, ініційовані міністром внутрішніх справ України А.Аваковим, зміни до Закону, за яким достроково виходять із в’язниці на волю небезпечні для суспільства злочинці”, — додав С.Кондрашенко.
Нагадаємо, київські правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який “на спір” пограбував та зґвалтував 27-річну жінку.