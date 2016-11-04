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Достроково звільнений за “законом Савченко” зґвалтував бабусю на Кіровоградщині

Достроково звільнений за “законом Савченко” зґвалтував бабусю на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 9838 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вчора, 3 листопада, у Бобринецькому районі чоловік, достроково звільнений за “законом Савченко”, зґвалтував бабусю. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області Сергій Кондрашенко, передає коресподент УНН.

“Розповідаючи про особу, яка минулої доби у Бобринецькому районі познущалася з 79-річної бабусі, важко добирати слова. Йому 55 років, достроково звільнений за так званим „Законом Савченко“, раніше 26 років свого нікчемного життя провів у в’язниці за скоєння вбивства та майнових злочинів”, — йдеться в дописі.

Згідно з інформацією, наразі з підозрюваним працюють слідчі. Виконувати свою роботу їм наразі складно, адже чоловік досі переживає “похмільний синдром”.

“Повертаючись до питання, з яким доводиться стикатися мало не через день — скільки ще чекатимуть українці до того, як будуть внесені, ініційовані міністром внутрішніх справ України А.Аваковим, зміни до Закону, за яким достроково виходять із в’язниці на волю небезпечні для суспільства злочинці”, — додав С.Кондрашенко.

Нагадаємо, київські правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який “на спір” пограбував та зґвалтував 27-річну жінку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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