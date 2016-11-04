Досрочно освобожденный за "законом Савченко" изнасиловал бабушку на Кировоградщине

"Рассказывая о лице, которое за прошедшие сутки в Бобринецком районе поиздевалась над 79-летней бабушкой, трудно подбирать слова. Ему 55 лет, досрочно освобожден за так называемым "Законом Савченко", ранее 26 лет своей ничтожной жизни провел в тюрьме за совершение убийства и имущественных преступлений ", - говорится в заметке.

Согласно информации, в настоящее время с подозреваемым работают следователи. Выполнять свою работу им пока сложно, ведь человек до сих пор переживает "похмельный синдром".

"Возвращаясь к вопросу, с которым приходится сталкиваться чуть ли не через день - сколько еще ждать украинцам до того, как будут внесены, инициированные министром внутренних дел Украины А.Аваковым, изменения в Закон, по которому досрочно выходят из тюрьмы на волю опасные для общества преступники ", - добавил С.Кондрашенко.

Напомним, киевские правоохранители задержали 17-летнего парня, который "на спор" ограбил и изнасиловал 27-летнюю женщину .