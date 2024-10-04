Доставляв товар по всій Україні за допомогою поштових служб: на Київщині судитимуть продавця контрафактних електронних сигарет
Київ • УНН
Чоловік організував схему продажу контрафактних електронних сигарет через Telegram. Під час обшуків вилучено товару на 1,4 млн грн, організатору повідомлено про підозру.
У Київській області судитимуть чоловіка, який організував незаконну схему продажу електронних сигарет. Для зберігання контрафактного товару зловмисник перетворив на складські приміщення квартиру та приватний будинок. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що організатор незаконної торгівлі публікував інформацію про асортимент продукції у телеграм-каналі та доставляв товар по всій Україні за допомогою поштових служб. Електронні сигарети чоловік зберігав у квартирі та приватному будинку, які були облаштовані під складські приміщення у Броварському районі Київщини. До незаконної діяльності організатор він залучив ще декількох спільників.
"Детективи БЕБ за результатами обшуків з незаконного обігу вилучили понад 1,1 тис. електронних сигарет різних типів, майже 700 ємностей з рідинами для куріння, документи, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,4 млн гривень", - йдеться в повідомлені БЕБ.
Правоохоронці додали, що організатору схеми повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що через зростання популярності останнім часом фахівці частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет.
"З початку року нам систематично призначаються експертизи з метою дослідження класичних тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання, так званих ТВЕНів, а також рідини для електронних сигарет. За останній час приріст популярності та відповідних ризиків щодо електронних сигарет навіть більший за звичні для користувачів сигарети. Практично в кожній призначеній експертизі експертам надається на дослідження до 150-200 об’єктів, тобто зразків відповідної продукції, кожен із яких повинен бути належним чином досліджений", - розповів Рувін.