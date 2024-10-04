Доставлял товар по всей Украине с помощью почтовых служб: в Киевской области будут судить продавца контрафактных электронных сигарет
Киев • УНН
Мужчина организовал схему продажи контрафактных электронных сигарет через Telegram. Во время обысков изъято товара на 1,4 млн грн, организатору сообщено о подозрении.
В Киевской области будут судить мужчину, который организовал незаконную схему продажи электронных сигарет. Для хранения контрафактного товара злоумышленник превратил в складские помещения квартиру и частный дом. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что организатор незаконной торговли публиковал информацию об ассортименте продукции в телеграм-канале и доставлял товар по всей Украине с помощью почтовых служб. Электронные сигареты мужчина хранил в квартире и частном доме, которые были обустроены под складские помещения в Броварском районе Киевской области. К незаконной деятельности он привлек еще нескольких сообщников.
"Детективы БЭБ по результатам обысков из незаконного оборота изъяли более 1,1 тыс. электронных сигарет различных типов, почти 700 емкостей с жидкостями для курения, документы, компьютерную технику и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1,4 млн гривен", - говорится в сообщении БЭБ.
Правоохранители добавили, что организатору схемы сообщено о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что из-за роста популярности в последнее время специалисты чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.
"С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован", - рассказал Рувин.