Дощі та мокрий сніг: де сьогодні очікувати опадів

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 квітня по країні хмарно з проясненнями. Вночі у північно-східній частині невеликий мокрий сніг, вдень місцями у західних та північних областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в південних та східних областях 3-8° тепла, вдень в Україні 5-10° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

8 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.