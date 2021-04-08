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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 7478 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 189995 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191006 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Дожди и мокрый снег: где сегодня ожидать осадков

Дожди и мокрый снег: где сегодня ожидать осадков

Киев  •  УНН

 • 13961 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Небольшой мокрый снег ожидается сегодня на северо-востоке Украины, дожди - на западе и севере. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 8 апреля по стране облачно с прояснениями. Ночью в северо-восточной части небольшой мокрый снег, днем местами в западных и северных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных и восточных областях 3-8° тепла, днем в Украине 5-10° тепла; на высокогорье Карпат ночью 10-15 ° мороза, днем 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

8 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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