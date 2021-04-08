Дожди и мокрый снег: где сегодня ожидать осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Небольшой мокрый снег ожидается сегодня на северо-востоке Украины, дожди - на западе и севере. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 апреля по стране облачно с прояснениями. Ночью в северо-восточной части небольшой мокрый снег, днем местами в западных и северных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных и восточных областях 3-8° тепла, днем в Украине 5-10° тепла; на высокогорье Карпат ночью 10-15 ° мороза, днем 1-6° мороза.
Погода в Киеве и области
8 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.
В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.