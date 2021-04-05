Дощі і мокрий сніг по Україні: синоптики повідомили, де очікувати опадів

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Україні у вівторок, 6 квітня, очікуються опади - зокрема, і мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця, нічна температура місцями знову піде у "мінус". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої доби у західних та Житомирській областях, 7-8 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатах завтра значний сніг, температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території країни завтра без істотних опадів, 7-8 квітня дощі, місцями значні дощі, температура вночі 0-7 тепла, вдень 7-14°.

6 квітня в Україні, крім північних областей, 7 квітня на півдні та сході країни посилення вітру 15-20 м/с.

Доповнення

На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-12° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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