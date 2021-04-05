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Дожди и мокрый снег по Украине: синоптики сообщили, где будут осадки

Дожди и мокрый снег по Украине: синоптики сообщили, где будут осадки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине во вторник, 6 апреля, ожидаются осадки - в частности, и мокрый снег, на дорогах - гололедица, ночная температура местами снова пойдет в "минус". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в западных и Житомирской областях, 7-8 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, в Карпатах завтра значительный снег, температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории страны завтра без существенных осадков, 7-8 апреля дожди, местами значительные дожди, температура ночью 0-7 тепла, днем 7-14°.

6 апреля в Украине, кроме северных областей, 7 апреля на юге и востоке страны усиление ветра 15-20 м/с.

Дополнение

В Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-12° тепла.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурногорекорда .

Украинские Национальные Новости

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