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Донецький “Шахтар” переграв “Карпати” із рахунком 2:1

Донецький “Шахтар” переграв “Карпати” із рахунком 2:1

Київ • УНН

 • 10040 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Донецький “Шахтар” у вкрай важкому поєдинку переграв львівські “Карпати” із рахунком 2:1, повідомляє кореспондент УНН.

Тренер гірників Пауло Фонсека випустив протии “Карпат” бойовий склад своєї команди — на поле стадіону “Металіст” у Харкові вийшли всі лідери “Шахтаря”.

Візаві Фонсеки, Олег Дулуб, також вирішив не експериментувати, білорусу напередодні лише довелось знайти заміну травмованому захиснику “левів” Адрію Нестерову.

Перший тайм матчу точно не змушував сумувати численну торсиду глядачів у Харкові, за повідомленнями організаторів матчу на стадіоні “Металіст” зібралось більше 10 тисяч вболівальників. Вже на 10-ій хвилині гірникам вдалось розмочити рахунок — Бернард на фланзі обікрав Бланко-Лещука та прострілив у штрафну, круглий оминувши і нападників гірників, і захисників “левів”, ідеально ліг під удар Даріо Срни — 1:0. Втім радість голу гравцям “Шахтаря” затьмарила травма опорника Тараса Степаненка — поле півзахисник був вимушений покинути на носилках, замінив Тараса Максим Малмишев.

На 14-ій хвилині “Карпати” зрівняли рахунок, Бланко Лещук з флангу віддав у штрафну, де простріл замкнув Худоб’як, але цей гол арбітр матчу Сергій Бойко не зарахував через офсайд. Втім, як видно з відео повтору ні Бланко-Лещук, ні Худоб’як у положенні “поза грою” не перебували.

Через чотири хвилини львів’яни таки зрівняли рахунок — П’ятов вийшовши далеко за межі воротарського майданчика, налетів на Бланко-Лещука, який був першим на м’ячі — Бойко вказав на “точку” — пенальті реалізував Павло Ксьонз — 1:1.

Вже в компенсований час Сергій Бойко поставив другий пенальті, цього разу вже у ворота Романа Підківки — під час прострілу Срни рукою у штрафному майданчику зіграв Костевич. Пенальті виконувати взявся капітан “гірників”, але переграти Романа Підківку хорвату не вдалось.

Другий тайм за напруженістю продовжив традиції першого — вже на 47-ій хвилині червоне світло від Сергія Бойка побачив Павло Ксьонз — захисник “Карпат” отримав другу жовту за фол на Бернарді. Після вилучення “Шахтар” повністю окопався на половині полі суперника.

У “Карпат” же неймовірний кураж піймав голкіпер Роман Підіківка — на 53-ій хвилині кіпер відбив удар головою Малищева, а на 70-ій здійснив три сейви поспіль, спочатку відбивши удар Фреда, а потім ще двічі накрив добивання Ферейри. На 76-ій хвилині кураж залишив Підківку — Роман помилився на виході, втім Ферейра головю не влучив вже у пусті ворота. Через хвилину Факундо виправився — Срна подав з флангу і Ферейра цього разу не залишив жодного шансу Роману Підківці — 2:1 — цей рахунок і став остаточним.

Таким чином “Шахтар” із 41 очком продовжує лідирувати в українській Прем’єр-Лізі, “Карпати” із чотирма балами продовжують замикати турнірну таблицю.

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