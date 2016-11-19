Донецкий "Шахтер" обыграл "Карпаты" со счетом 2: 1

Тренер горняков Пауло Фонсека выпустил протии "Карпат" боевой состав своей команды - на поле стадиона "Металлист" в Харькове вышли все лидеры "Шахтера".

Визави Фонсеки, Олег Дулуб, также решил не экспериментировать, белорусу накануне только пришлось найти замену травмированному защитнику "львов" Адрею Нестерову.

Первый тайм матча точно не заставлял грустить многочисленную торсиду зрителей в Харькове, по сообщениям организаторов матча на стадионе "Металлист" собралось более 10 тыс. болельщиков. Уже на десятой минуте горнякам удалось размочить счет - Бернард на фланге обыграл Бланко-Лещука и прострелил в штрафную, круглый минуя и нападающих горняков, и защитников "львов", идеально лег под удар Дарио Срны - 1: 0. Впрочем радость гола игрокам "Шахтера" затмила травма Тараса Степаненко - поле полузащитник был вынужден покинуть на носилках, заменил Тараса Максим Малмышев.

На четырнадцатой минуте "Карпаты" сравняли счет, Бланко Лещук с фланга отдал в штрафную, где прострел замкнул Худобяк, но этот гол арбитр матча Сергей Бойко не засчитал из-за офсайда. Впрочем, как видно из видеоповтора ни Бланко-Лещук, ни Худобяк в положении "вне игры" ни находились.

Через четыре минуты львовяне таки сравняли счет - Пятов выйдя за пределы вратарской, налетел на Бланко-Лещука, который был первым на мяче - Бойко указал на "точку" - пенальти реализовал Павел Ксенз - 1: 1.

Уже в компенсированное время Сергей Бойко поставил второй пенальти, на этот раз уже в ворота Романа Пидкивки - при простреле Срны рукой в ​​штрафной сыграл Костевич. Пенальти выполнять взялся капитан "горняков", но переиграть Романа Пидкивку хорвату не удалось.

Второй тайм по напряженности продолжил традиции первого - уже на сорок седьмой минуте красный свет от Сергея Бойко увидел Павел Ксенз - защитник "Карпат" получил вторую желтую за фол на Бернарди. После удаления "Шахтер" полностью окопался на половине поле соперника.

У "Карпат" же невероятный кураж поймал голкипер Роман Пидкивка - на пятьдесят третьей минуте кипер отразил удар головой Малищева, а на семидесятом совершил три сейва подряд, сначала отбив удар Фреда, а потом еще дважды накрыл добивание Ферейры. На семьдесят шестой минуте кураж оставил подковки - Роман ошибся на выходе, впрочем Феррейра головой не попал уже в пустые ворота. Через минуту Факундо исправился - Срна подал с фланга и Феррейра этот раз не оставил ни единого шанса Роману подковке - 2: 1 - это счет и стал окончательным.

Таким образом "Шахтер" с 41 очком продолжает лидировать в украинской Премьер-лиге, "Карпаты" с четырьмя баллами продолжают замыкать турнирную таблицу.