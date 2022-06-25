Донецька область: внаслідок обстрілів російських віськ загинуло 3 мирних жителів, ще 2 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів області російськими окупаційними військами загинуло 3 мирних жителів, ще 2 - поранені. Про це інформує УНН.
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За 25 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Окупанти запустили 6 ракет по Краснопільській громаді у Сумській області.
Також, росіяни обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області та місто Сарни у Рівненській області.