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13:44 • 20781 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 29419 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 37256 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 13667 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 52419 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: в результате обстрелов российских воск погибли 3 мирных жителя, еще 2 - ранены

Донецкая область: в результате обстрелов российских воск погибли 3 мирных жителя, еще 2 - ранены

Киев • УНН

 • 132823 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов области российскими оккупационными войсками погибли 3 мирных жителя, еще 2 - ранены. Об этом информирует УНН.

Подробности

За 25 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Оккупанты запустили 6 ракет по Краснопольской общине в Сумской области.

Также русские обстреляли Криворожский район в Днепропетровской области и город Сарны в Ровенской области.

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