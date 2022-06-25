Донецкая область: в результате обстрелов российских воск погибли 3 мирных жителя, еще 2 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов области российскими оккупационными войсками погибли 3 мирных жителя, еще 2 - ранены. Об этом информирует УНН.
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За 25 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Оккупанты запустили 6 ракет по Краснопольской общине в Сумской области.
Также русские обстреляли Криворожский район в Днепропетровской области и город Сарны в Ровенской области.