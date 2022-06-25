Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі. Про це інформує УНН.
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Протягом дня окупанти із ствольної артилерії та “Ураганів” вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка Криворізького району.
В Малій Костромці зруйновано одну господарчу споруду, друга внаслідок обстрілу згоріла.
Серед людей постраждалих немає.
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