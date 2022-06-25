Окупанти запустили 6 ракет по Краснопільській громаді у Сумській області

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Майже опівдні російські окупаційні війська запустили 6 ракет по Краснопільській громаді. Виліт здійснили з двох гвинтокрилів із території країни-агресора по одному українському селу.

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"Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа. Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника", - повідомляє

В усіх випадках обійшлося без жертв.

Нагадаємо

По Рівненській області завдано два ракетні удари. Попередньо, жертв немає.