Окупанти запустили 6 ракет по Краснопільській громаді у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. Окупанти запустили 6 ракет по Краснопільській громаді. Обійшлося без жертв. Про це інформує УНН.
Деталі
Майже опівдні російські окупаційні війська запустили 6 ракет по Краснопільській громаді. Виліт здійснили з двох гвинтокрилів із території країни-агресора по одному українському селу.
Цитата
"Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа. Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника", - повідомляє
В усіх випадках обійшлося без жертв.
Нагадаємо
По Рівненській області завдано два ракетні удари. Попередньо, жертв немає.