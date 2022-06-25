Оккупанты запустили 6 ракет по Краснопольской общине в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области. Оккупанты запустили 6 ракет по Краснопольской общине. Обошлось без жертв. Об этом информирует УНН.
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Почти в полдень русские оккупационные войска запустили 6 ракет по Краснопольской общине. Вылет совершили с двух вертолётов с территории страны-агрессора по одному украинскому селу.
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"В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа. Также враг сбросил два боеприпаса на территорию общины с беспилотника", - сообщает
Во всех случаях обошлось без жертв.
Напомним
По Ровенской области нанесен два ракетных удара. Предварительно жертв нет.