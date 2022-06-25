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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Офіційно: по Рівненщині завдано два ракетні удари

Офіційно: по Рівненщині завдано два ракетні удари

Київ • УНН

 • 467835 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. По Рівненській області завдано два ракетні удари. Попередньо, жертв немає. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає УНН.

Цитата

"... ракетна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари", - повідомив Коваль.

Додамо

За словами голови ОВА, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.

Коваль також пообіцяв пізніше повідомити більше подробиць.

Додамо

Наразі у багатьох областях звучать сирени - оголошена повітряна тривога. За даними Telegram-каналів, з білорусі нібито вилетіли літаки. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

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