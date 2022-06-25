Офіційно: по Рівненщині завдано два ракетні удари

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"... ракетна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари", - повідомив Коваль.

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За словами голови ОВА, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.

Коваль також пообіцяв пізніше повідомити більше подробиць.

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Наразі у багатьох областях звучать сирени - оголошена повітряна тривога. За даними Telegram-каналів, з білорусі нібито вилетіли літаки. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.