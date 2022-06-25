Официально: по Ровенщине нанесены два ракетных удара
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По Ровенской области нанесены два ракетных удара. Предварительно жертв нет. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает УНН.
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"... ракетная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара", - сообщил Коваль.
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По словам главы ОВА, пострадали объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.
Коваль также пообещал позже сообщить больше подробностей.
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Сейчас во многих областях звучат сирены – объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-каналов, из Беларуси якобы вылетели самолеты. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.