Оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Днепропетровского областной рады Николай Лукашук сообщил об обстреле двух населенных пунктов в Криворожском районе. Об этом информирует УНН.
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В течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и “ураганов” ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка Криворожского района.
В Малой Костромке разрушена одна хозяйственная постройка, вторая в результате обстрела сгорела.
Среди людей пострадавших нет.
Напомним
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