Донеччина: росіяни за добу вбили двох людей, ще четверо отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили двох людей на Донеччині, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 2 червня вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Торецьку.
Крім того, за добу 4 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.
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За минулу добу ворог 65 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, з них двоє дітей.