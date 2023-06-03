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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Донеччина: росіяни за добу вбили двох людей, ще четверо отримали поранення

Київ • УНН

 • 252942 перегляди

КИЇВ. 3 червня УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили двох людей на Донеччині, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Донеччина: росіяни за добу вбили двох людей, ще четверо отримали поранення

Цитата

"За 2 червня вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Торецьку.

Крім того, за добу 4 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Доповнення

За минулу добу ворог 65 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, з них двоє дітей.

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