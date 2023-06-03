Донецкая область: россияне за сутки убили двух человек, еще четверо получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили двух человек в Донецкой области, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 2 июня удалось уточнить информацию о 2 погибших в Торецке.
Кроме того, за сутки 4 человека в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.
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За минувшие сутки враг 65 раз обстрелял Херсонскую область, в результате ударов пострадали пять человек, из них двое детей.