Донецкая область: россияне за сутки убили двух человек, еще четверо получили ранения

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"За 2 июня удалось уточнить информацию о 2 погибших в Торецке.

Кроме того, за сутки 4 человека в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

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За минувшие сутки враг 65 раз обстрелял Херсонскую область, в результате ударов пострадали пять человек, из них двое детей.