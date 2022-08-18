Донеччина: повідомляють про "бавовну" на складі рашистів в окупованій Амвросіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В окупованій Амвросіївці на Донеччині, за словами місцевих жителів, на місцевому складі рашистів з БК сталася "бавовна". Про це в Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, поширивши відео з вибухами, інформує УНН.
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«Окупована Амвросіївка Донецької області. Цієї ночі на місцевому крупному складі орків, як повідомляють місцеві мешканці, з БК сталась бавовна. Уточнюємо інформацію», - повідомив Братчук у Telegram.
Додамо, росіяни називають вибухи "хлопок", що співзвучно з назвою тканини, яка українською низивається "бавовна". Тож тепер у соцмережах усі звуки від вибухів на російських об'єктах називають "бавовною".
Доповнення
Мер Мелітополя повідомив про "бавовну" в окупованій Кирилівці.