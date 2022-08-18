Донеччина: повідомляють про "бавовну" на складі рашистів в окупованій Амвросіївці

Цитата

«Окупована Амвросіївка Донецької області. Цієї ночі на місцевому крупному складі орків, як повідомляють місцеві мешканці, з БК сталась бавовна. Уточнюємо інформацію», - повідомив Братчук у Telegram.

Додамо, росіяни називають вибухи "хлопок", що співзвучно з назвою тканини, яка українською низивається "бавовна". Тож тепер у соцмережах усі звуки від вибухів на російських об'єктах називають "бавовною".

Доповнення

Мер Мелітополя повідомив про "бавовну" в окупованій Кирилівці.