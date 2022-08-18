Донецкая область: сообщают о "хлопке" на складе рашистов в оккупированной Амвросиевке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В оккупированной Амвросиевке Донецкой области, по словам местных жителей, на местном складе рашистов с БК произошел "хлопок". Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, распространив видео со взрывами, информирует УНН.
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«Оккупированная Амвросиевка Донецкой области. Этой ночью на местном крупном складе орков, как сообщают местные жители, с БК произошел хлопок. Уточняем информацию», - сообщил Братчук в Telegram.
Добавим, россияне называют взрывы "хлопок", что созвучно с названием ткани. Теперь в соцсетях все звуки от взрывов на российских объектах называют "хлопком".
Дополнение
Мэр Мелитополя сообщил о "хлопке" в оккупированной Кирилловке.