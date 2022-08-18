Донецкая область: сообщают о "хлопке" на складе рашистов в оккупированной Амвросиевке

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«Оккупированная Амвросиевка Донецкой области. Этой ночью на местном крупном складе орков, как сообщают местные жители, с БК произошел хлопок. Уточняем информацию», - сообщил Братчук в Telegram.

Добавим, россияне называют взрывы "хлопок", что созвучно с названием ткани. Теперь в соцсетях все звуки от взрывов на российских объектах называют "хлопком".

Дополнение

Мэр Мелитополя сообщил о "хлопке" в оккупированной Кирилловке.