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"Рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" в окупованій Кирилівці

Київ • УНН

 • 201362 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. В окупованій Кирилівці Запорізької області прогриміли вибухи. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.

"Рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" в окупованій Кирилівці

Цитата

"Чергова бавовна для русні у Кирилівці. Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають. Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця", - зазначив він.

Нагадаємо 

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що, окрім Криму, вибухи у вівторок, 9 серпня, лунали і в окупованій Кирилівці.

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