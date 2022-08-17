"Рашистам этим летом подпекает не только от солнца": мэр Мелитополя сообщил о "хлопке" в оккупированной Кирилловке

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"Очередной хлопок для русни в Кирилловке. В этом году рашисты лишили более 5 миллионов людей курорта на Азовском побережье. В то же время "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают. Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе до нее достанут ВСУ. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", - отметил он.

Напомним

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что, кроме Крыма, взрывы во вторник, 9 августа, звучали и в оккупированной Кирилловке.