В окупованій Кирилівці лунали вибухи - мер Мелітополя

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"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці. Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали. Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", - наголосив Федоров.

Нагадаємо

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

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