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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Знову "бавовна": в Алчевську загорівся рашистський склад

Знову "бавовна": в Алчевську загорівся рашистський склад

Київ • УНН

 • 288629 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. В тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині загорівся рашистський склад, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Трішки виспавшись після ночі Дядичко Ленд Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео, "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Деталі

Журналіст Денис Казанський уточнив, що "горить і вибухає склад" в окупованому Алчевську в районі пляжу "Бамбук".

Окрім того, це не єдині такі новини. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук написав у Telegram наступне: "Демілітаризація орди, 30.07.2022. Нова Каховка, склад ПММ. Бериславський район (Херсонщина) БК і ПММ. Іловайськ, БК".

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 670 осіб.

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