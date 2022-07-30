Знову "бавовна": в Алчевську загорівся рашистський склад

Цитата

"Трішки виспавшись після ночі Дядичко Ленд Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео, "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Деталі

Журналіст Денис Казанський уточнив, що "горить і вибухає склад" в окупованому Алчевську в районі пляжу "Бамбук".

Окрім того, це не єдині такі новини. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук написав у Telegram наступне: "Демілітаризація орди, 30.07.2022. Нова Каховка, склад ПММ. Бериславський район (Херсонщина) БК і ПММ. Іловайськ, БК".

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 670 осіб.