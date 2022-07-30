Снова "хлопок": в Алчевске загорелся рашистский склад
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Во временно оккупированном Алчевске в Луганской области загорелся рашистский склад, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.
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"Немножко выспавшись после ночи Дядюшка Лэнд Лиз вместе с Хлопком и Селитрой посетили Алчевск. Очень хорошо слышно на видео, "как лопаются подушки и одеяла" на не "складе БК", - говорится в сообщении СтратКома ВСУ.
Детали
Журналист Денис Казанский уточнил, что "горит и взрывается склад" в оккупированном Алчевске в районе пляжа "Бамбук".
Кроме того, это не единственные подобные новости. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал в Telegram следующее: "Демилитаризация орды, 30.07.2022. Новая Каховка, склад ГСМ. Бериславский район (Херсонская область) БК и ГСМ. Иловайск, БК".
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 40 670 человек.